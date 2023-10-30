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В Одесі чути вибухи: можливо атаковано судноремонтний завод

30 жовтня 2023, 09:02

В Одесі чути вибухи: можливо атаковано судноремонтний завод

Сьогодні вранці, 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. Про це написали місцеві телеграм-канали, нарахувавши попередньо чотири «прильоти».

За словами місцевих жителів, вибухи зафіксовані у районі Райдужного. Про атаку попередили і в командуванні Повітряних сил України, зазначивши, що можлива загроза застосування балістичного озброєння на Одещині.

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко сказав, що було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу. Він додав, що окупанти використали шість ракет «Онікс».

Раніше в ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

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