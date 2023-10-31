Українська «формула миру» знайшла підтримку у Ватикані

Державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі з приводу української «формули миру» на Мальті заявив, що Ватикан підтримує всі заходи заради справедливого та стабільного миру в Україні. Про це повідомляє Vatican News.

Коментуючи попередні зустрічі щодо української «формули миру» в Копенгагені та Джідді Паролін зазначив, що це «похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку», оскільки заохочують «не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів».

Держсекретар запевнив у підтримці вирішення гуманітарних питань, таких як продовольча безпека та збереження довкілля, а також готовність продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених та дітей до України.

Нагадаємо, на Мальті 28 жовтня стартувала третя зустріч за українською формулою світу. Головна мета для України, за словами голови ВП Андрія Єрмака, – заручитись «максимально широкою міжнародною підтримкою» мирного плану президента Володимира Зеленського.