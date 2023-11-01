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На Запоріжжі окупанти примусово мобілізують місцевих жителів — ЦНС

01 листопада 2023, 08:25

На Запоріжжі окупанти примусово мобілізують місцевих жителів — ЦНС

Українські підпільники передали інформацію про примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області. Про це повідомив Центр національного спротиву.

За повідомленням партизанів, мобілізація здійснюється після отримання паспорта РФ.

"Мобілізація відбувається після того, як місцеві отримують паспорт РФ, адже після отримання червоної макулатури вони зобов'язані стати на облік у фейкові військкомати, де вже їм вручають повістку на мобілізацію та вимагають укласти контракт із ЗС РФ", - повідомляють у ЦНС.

«Мобілізація відбувається загалом у селах, за стандартами політики Кремля, аби приховати її початком у містах. Однак не варто думати, що вона мине міста, адже її масштаб розшириться з часом», — повідомили у центрі.

Раніше уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубинець заявив , що загарбники на окупованих територіях посилили фільтрацію під час виїзду, змушують голосувати на псевдовиборах, а також вилучають дітей із сімей.

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