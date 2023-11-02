«Медоїди» знищили РЕБ окупантів біля Світлодарська

Тактична група «Медоїди» 3-го полку ССО ЗС України знищила апаратну РЕБ росіян типу Р-934 у районі тимчасово окупованого Світлодарська. Про це повідомив СтарКом ЗСУ.

Тактична група СЗГ "Медоїди" 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго знищила апаратну РЕБ окупантів типу Р-934 у районі тимчасово окупованого Світлодарська. pic.twitter.com/J2IpcV6zVi — UA_StratCom (@StratCom_AFU) November 2, 2023



Світлодарськ розташований всього в 35 км від Бахмута. У цей час на Бахмутському напрямку окупанти даремно намагалися відновити втрачене становище біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки.



Тут наші захисники відбили 15 атак противника. Водночас окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області.



Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.



Нагадаємо, за вчорашній день, 1 листопада, Збройні сили України знищили 930 осіб особового складу військовослужбовців РФ, 18 танків та один літак.