Путін вимагає заблокувати сайти допомоги ЗСУ

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що надає право на швидке блокування сайтів, які збирають кошти на підтримку Збройних Сил України. Відповідний документ опубліковано на російському сайті правових актів.



Тепер генеральний прокурор Росії та його заступники отримали повноваження звертатися до Роскомнагляду для оперативного блокування сайтів, які збирають кошти для ЗСУ.



Зазначається, що закон було розроблено комісією з розслідування фактів іноземного втручання. Показово, що Кримінальним кодексом РФ вже передбачено відповідальності за такі дії, аж до довічного позбавлення волі.



Раніше професор Єльського університету, американський історик та письменник Тімоті Снайдер, попросив допомогти йому у зборі коштів для поширення системи виявлення дронів по всій Україні.