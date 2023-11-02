Путин потребовал заблокировать сайты помощи ВСУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на быструю блокировку сайтов, собирающих средства для поддержки Вооруженных Сил Украины. Соответствующий документ опубликован на российском сайте правовых актов.



Теперь генеральный прокурор России и его заместители получили полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки сайтов, собирающих средства для ВСУ.



Отмечается, что закон был разработан комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства. Показательно, что уголовным кодексом РФ уже предусмотрена ответственности за подобные действия, вплоть до пожизненного лишения свободы.



Ранее профессор Йельского университета, американский историк и писатель Тимоти Снайдер, попросил помочь ему в сборе средств для распространения системы обнаружения дронов по всей Украине.