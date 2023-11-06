Окупанти атакували Херсонщину: постраждали троє людей

Російські окупанти обстріляли підприємство у селищі Зеленівка Херсонської громади. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.



«Російська армія накрила вогнем підприємство у Зеленівці Херсонської громади. Постраждали троє людей», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що двох постраждалих доправили до лікарні. Наразі медики надають їм допомогу.



«Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік втратив частину ноги. У 74-річного місцевого мешканця — мінно-вибухова травма. Лікарі на місці надали допомогу 55-річному чоловікові. У нього опіки спини 1-2 ступені», — резюмували у відомстві.



Нагадаємо, російські окупаційні війська випустили населеними пунктами Херсонської області 87 авіабомб - найбільша кількість за весь час.