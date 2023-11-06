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В окупованому Маріуполі перепризначать «мера»

Оновлено
06 листопада 2023, 15:35

В окупованому Маріуполі перепризначать «мера»

У тимчасово окупованому Маріуполі звільнили Олега Моргуна, який був «мером» міста. Відповідний «указ» підписав голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Пізніше стало відомо, що Моргун призначений тимчасово виконуючим обов'язки «мера» Маріуполя.

«Призначити тимчасово виконуючим повноваження голови муніципального утворення міського округу Маріуполя Донецької Народної Республіки Моргуна Олега Валерійовича на термін до дня обрання глави муніципального утворення міського округу Маріуполя», — йдеться у тексті іншого «указу» Пушиліна.

Схоже, що Моргуна буде перепризначено головою окупаційної адміністрації Маріуполя у «відповідності з російським законодавством».

За словами радника українського мера міста Петра Андрющенка, подання на призначення Моргуна вже внесено до підконтрольної Росії «міської ради». Згідно з російськими нововведеннями, тепер очільників міст призначають місцеві депутати. Раніше їх своїми указами призначали глави «ДНР» і «ЛНР».

Зазначимо, що восени в інших окупованих містах Донецької та Луганської областей вже перепризначили «мерів» після «місцевих виборів», які провела Росія.

Олег Моргун — колишній в. о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. У 2014 році він перейшов на бік угруповання «ДНР» і втік на окуповану територію. У 2017 році українським судом Моргуна заочно засуджено до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації. У січні 2023 року Моргуна призначено «мером» окупованого міста Маріуполь.

Нагадаємо, рівень смертності у тимчасово окупованому Маріуполі продовжує зростати. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, головною причиною є відсутність якісної медицини.

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