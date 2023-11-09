Президент України підписав закони про продовження загальної мобілізації та військового стану

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10211 про продовження військового стану, а також закон №10212 щодо продовження терміну проведення загальної мобілізації.

Військовий стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб. Вони діятимуть щонайменше до 14 лютого 2024 року.

Нагадаємо, що це вже дев'яте продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Військовий стан в Україні запровадили через повномасштабну збройну агресію РФ. Це особливий правовий режим, який передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для запобігання загрозі.

Загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов'язок.

Насамперед комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов'язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військову службу на першому етапі направляють для здійснення професійної підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.