Відповідальність за вбивство підполковника ФСБ взяв на себе Російський добровольчий корпус

Формування РДК виклало відеозвіт, який, як стверджується, знято на території Брянської області.



«Внаслідок професійних засідкових дій знищено підполковника ФСБ та службового позашляховика», — йдеться у підписі до відео.



За інформацією Телеграм-каналу ASTRA, загиблий підполковник Сергій Шатий. Він був заступником начальника відділу матеріально-технічного забезпечення.



Російські силові структури про напад та загибель офіцера не повідомляли.



Зазначається, що російський добровольчий корпус (РДК), що воює на боці України, не вперше бере на себе відповідальність за диверсії на території Росії.



Нагадаємо, 9 листопада у Брянській області (Росія) невідомі розстріляли машину прикордонників. Загинув підполковник ФСБ.