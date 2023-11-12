Армія РФ вдарила по півдню України балістикою і керованими ракетами, одну збили

У ніч на 12 листопада окупанти атакували південь України, застосувавши одночасно балістику, імовірно «Іскандер-М», і керовані авіаційні ракети типу Х-59.



Про це повідомляє ОК «Південь».



Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети окупанти спрямовували за складним маршрутом. Однак, силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з них на Миколаїївщині.



Друга керована і балістична ракети влучили по відкритій території області. Без критичних руйнувань та постраждалих.



Внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.



Нагадаємо, на Донеччині за добу армія РФ вбила трьох людей.