Україна розслідує факти примусової депортації понад 19 тисяч дітей

Більш ніж 19 тисяч українскьих дітей незаконно вивезли до Росії, тисячі цивільних незаконно утримують в РФ та на окупованих територіях.



Про це 12 листопада генеральний прокурор України Андрій Костін розповів під час панельної дискусії з Виконавчим директором Міжнародної асоціації правників Марком Еллісом на щорічній конференції IBA.



За його словами, Україна закликає до створення міжнародного механізму для повернення дітей і цивільних утримуваних додому. Роль правників у цьому є вирішальною.



«Коли я розмовляю з політиками, всі вони це підтримують: «Ми повинні повернути ваших дітей додому. Нам потрібно звільнити всіх цивільних утримуваних. Але ми не знаємо, що робити, як це зробити». Наш обов'язок перед цими людьми — допомогти політикам створити механізми, які були б ефективними та працювали. І наші діти, наші мирні люди повернулися додому»., — сказав Костін.



Нагадаємо, у Мелітополі підірвали штаб окупантів, загинули офіцери Росгвардії.