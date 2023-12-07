Олег Царьов записав тривожне відео після вбивства Киви

Олег Царьов. Фото: Сергій Ваганов/Новини Донбасу

Колишній народний депутат Олег Царьов прокоментував убивство екс-нардепа та зрадника Іллі Киви українськими спецслужбами у Підмосков'ї. Він висловив побоювання, що подібні випадки продовжуватимуться і закликав Росію «давати здачу». Відповідне відео Царев опублікував у своєму телеграм-каналі.

Царьов попросив росіян не знущатися з смерті Ківи. Оскільки, як виявилось, зрадника Киву не любили навіть у Росії. У РФ колаборанту не змогли пробачити, що він якийсь час перебував у складі «Правого сектора» і робив «русофобські заяви».

«Багато хто виставляє пости, згадують «русофобські заяви» Киви. Типу, якщо він таким був, значить його і не шкода. Але річ не в Киві. Хоч би яким він був, Росія відповідала за його безпеку. Тому удар по Киві — це удар по Росії, а удар по Росії потрібно сприймати всерйоз і відповідати всерйоз, а не писати, що нам його не дуже шкода», — заявив Царьов.

За його словами, Кива знав, що на нього «йде полювання».

«Я знаю, що він знав, що за ним ведеться полювання. З цієї причини він переїхав із Москви до закритого селища. Але не вберіг себе. Камери та охорона не допомогли. Українські спецслужби працюють ефективно», — сказав колаборант, додавши, що безпечного місця ворогам України немає.

Також Царьов заявив, що посилив власну охорону після замаху.

Раніше повідомлялося, що 6 грудня Іллю Киву знайшли мертвим поблизу одного з підмосковних готелів.

Нагадаємо, 27 жовтня Олег Царьов зазнав нападу в Ялті. У нього зробили два постріли. Пізніше ЗМІ повідомили, що цей замах є спланованою спецоперацією СБУ.