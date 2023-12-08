Мобільний інтернет «ЛНР» може запрацювати у грудні

Мобільний інтернет на окупованій РФ території Луганської області може запрацювати у грудні, це обговорюється із силовиками. Про це заявив голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник у ході пресконференції на форумі-виставці «Росія» у Москві.



«Ведемо переговори із силовиками. Важливою є позиція Міноборони, МВС, ФСБ, вони практично згодні. Може до кінця року, середини грудня рішення буде ухвалене та інтернет буде включено, це попередня інформація», — сказав він.



Мобільний інтернет угруповання «ЛНР» відключило ще на початку лютого. Голова «ЛНР» Леонід Пасічник визнав, що його спеціально відключили через бойові дії.



Наприкінці квітня «ЛНР» увімкнула мобільний інтернет, але 13 травня відключила його знову, пояснивши це обстрілами, які почастішали.



На початку лістопада званий міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій «ЛНР» Андрій Єршов повідомив, що оператори зв'язку готові запустити мобільний інтернет на території окупованої частини Луганської області, проте для цього потрібне рішення військового штабу.