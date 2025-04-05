Ракета та дрони били по житлових кварталах: трагедія у Кривому Розі

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, завданого російськими військами увечері 4 квітня, загинули 18 людей, включаючи дев'ятьох дітей. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.



«На 00:00, на жаль, уже 18 загиблих, із них 9 дітей. Постраждалих — 56», — зазначив він.



Крім того, в ніч на суботу місто зазнало атаки дронів-камікадзе. Один із безпілотників ударив по приватному будинку, внаслідок чого загинула жінка похилого віку — вона згоріла. Ще п'ятеро людей дістали поранення.

За даними ДСНС України, удар дронами пошкодив житлові будинки, дитячий майданчик, маршрутні мікроавтобуси, легкові автомобілі та трамвайні колії. Через руйнування електротранспорту трамваї зранку не вийшли на маршрути.

У двох місцях тривали пожежі, рятувальники займалися ліквідацією наслідків.