Зеленський спробує розблокувати допомогу на зустрічі із сенаторами

Оскільки прохання Байдена про подальшу військову допомогу Києву зупинилося у Конгресі, український президент у вівторок викладе свої аргументи на Капітолійському пагорбі та у Білому домі задля боротьби з окупантами, повідомляє Bloomberg.



Очікується, що Зеленський виступить з особистим зверненням на зустрічі всіх сенаторів США у вівторок вранці, повідомив помічник керівництва Сенату.



Спікер Палати представників Майк Джонсон також зустрінеться із президентом України, повідомив у соціальних мережах прессекретар Радж Шах.

Speaker Johnson буде проходити з Українським President Volodymyr Zelensky at US Capitol on Tuesday