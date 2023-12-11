Зеленський спробує розблокувати допомогу на зустрічі із сенаторами

Оскільки прохання Байдена про подальшу військову допомогу Києву зупинилося у Конгресі, український президент у вівторок викладе свої аргументи на Капітолійському пагорбі та у Білому домі задля боротьби з окупантами, повідомляє Bloomberg.



Очікується, що Зеленський виступить з особистим зверненням на зустрічі всіх сенаторів США у вівторок вранці, повідомив помічник керівництва Сенату.



Спікер Палати представників Майк Джонсон також зустрінеться із президентом України, повідомив у соціальних мережах прессекретар Радж Шах.

Speaker Johnson буде проходити з Українським President Volodymyr Zelensky at US Capitol on Tuesday — Raj Shah (@RajShahDC) December 10, 2023



«Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять невідкладні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент», - заявила в неділю прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.



Нагадаємо, 11 грудня, розпочався робочий візит президента України до Сполучених Штатів Америки, де він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і проведе низку зустрічей та переговорів.