Зеленський спробує розблокувати допомогу на зустрічі із сенаторами

Оскільки прохання Байдена про подальшу військову допомогу Києву зупинилося у Конгресі, український президент у вівторок викладе свої аргументи на Капітолійському пагорбі та у Білому домі задля боротьби з окупантами, повідомляє Bloomberg.
Очікується, що Зеленський виступить з особистим зверненням на зустрічі всіх сенаторів США у вівторок вранці, повідомив помічник керівництва Сенату.
Спікер Палати представників Майк Джонсон також зустрінеться із президентом України, повідомив у соціальних мережах прессекретар Радж Шах.
Speaker Johnson буде проходити з Українським President Volodymyr Zelensky at US Capitol on Tuesday— Raj Shah (@RajShahDC) December 10, 2023
«Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять невідкладні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент», - заявила в неділю прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
Нагадаємо, 11 грудня, розпочався робочий візит президента України до Сполучених Штатів Америки, де він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і проведе низку зустрічей та переговорів.