В понедельник Зеленский начнет рабочий визит в США и встретится с Байденом

Президент Владимир Зеленский завтра, 11 декабря, начнет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, где он встретится с президентом страны Джо Байденом и проведет ряд встреч и переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации», — сказано в сообщении.



Отмечается, что среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.



Визит президента Украины также подтвердил Белый дом. Встреча Зеленского с Байденом пройдет 12 декабря.



Сейчас Зеленский находится в Аргентине, где посетил инаугурацию президента страны Хавьера Милея. Также глава государства провел встречи с несколькими лидерами стран Латинской Америки.