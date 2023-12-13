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«Вибори» в окупації: голосувати дозволять без паспорта РФ та засекретять дільниці

13 грудня 2023, 12:34

«Вибори» в окупації: голосувати дозволять без паспорта РФ та засекретять дільниці

Центральна виборча комісія Росії затвердила положення щодо особливостей підготовки та проведення «виборів» президента РФ на окупованих територіях України. Проект постанови було підтримано одноголосно.

Зокрема, передбачається проведення дострокового голосування в окупації у період з 25 лютого до 14 березня 2024 року. Це без урахування основних днів «виборів», призначених з 15 по 17 березня.

 ЦВК РФ також пропонує не публікувати списки виборчих дільниць та інформацію про членів виборчих комісій на окупованих територіях, пояснюючи це «заходами безпеки».

 Заступник голови комісії Микола Булаєв заявив , що ЦВК має «можливість довести до кожного виборця адресу дільниці, номер дільниці, на якій він може проголосувати». «У нас є інструменти, якими ми користувалися і будемо користуватися», — додав він.

 Окрім того, «виборчим комісіям» в окупації дозволять визначити перелік документів, які можна використовувати на голосуванні замість російського паспорта.

«Є якась кількість громадян, які з тих чи інших причин не отримали паспорт РФ, але незалежно від цього, відповідно до чинних законів, договорів про входження, вони є громадянами Росії», — розповів заступник голови ЦВК РФ Булаєв.

 В окупованих регіонах можна буде скоротити час голосування «для забезпечення безпеки працівників та виборців».

 На самих ділянках заборонять робити фото та відеозйомку всім, окрім акредитованих журналістів.

8 грудня президент РФ Володимир Путін вперше публічно підтвердив намір вп'яте переобиратися . Питання Путіну про участь у виборах поставив командир бойовиків «ДНР» Артем Жога .

МЗС України закликало світову спільноту засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях.

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