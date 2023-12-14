МВФ передав Україні 900 млн доларів

Україна отримала транш за програмою з Міжнародним валютним фондом майже на 900 млн. доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 14 грудня.

«Україна отримала на свої рахунки від МВФ близько 900 млн. доларів. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету», — заявив він.

Прем'єр подякував голові МВФ Кристаліну Георгієву та співробітникам фонду «за швидкі рішення на користь України та високу оцінку зусиль України щодо проведення реформ».

Нагадаємо, раніше Україна та МВФ домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF. Домовленість пройшла на експертному рівні.