Мешканці Слов'янська просять не встановлювати новорічну ялинку

На сайті місцевих петицій, 15 грудня мешканець Слов'янська зареєстрував звернення до начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, з проханням припинити встановлення новорічного обладнання. Про це йдеться у петиції.

На думку автора, це додатково створює умови країні-окупанту для заподіяння обстрілів по цивільному населенню.

«Вимагаємо від Вадима Ляха припинити встановлення новорічного обладнання на центральній площі нашого міста, демонтувати вже встановлене обладнання та обмежити доступ мешканців міста у святкові новорічні дні до традиційних місць святкування Нового року у місті Слов'янськ», — йдеться у петиції.