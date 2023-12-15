Жители Славянска просят не устанавливать новогоднюю елку

На сайте местных петиций, 15 декабря житель Славянска зарегистрировал обращение к начальнику городской военной администрации Вадиму Ляху, с просьбой прекратить установку новогоднего оборудования. Об этом говорится в петиции.

По мнению автора, это дополнительно создает условия стране-оккупанту для нанесение обстрелов по гражданскому населению

«Требуем от Вадима Ляха прекратить установку новогоднего оборудования на центральной площади нашего города, демонтировать уже установленное оборудование и ограничить доступ жителей города в праздничные новогодние дни к традиционным местам празднования Нового года в городе Славянск», — говорится в петиции.