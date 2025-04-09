Критична ситуація на Лиманському фронті — Бутусов

Критична ситуація на Лиманському фронті вимагає негайних управлінських та організаційних рішень, інакше існує загроза прориву на Осколі. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.



Російські війська продовжують наступ із району Невське-Терни на Катеринівку і Нове. Захоплення цих населених пунктів може призвести до серйозних наслідків. Попри значні втрати, противник активно використовує дрони, артилерію і має чисельну перевагу в піхоті.

«Під ударом перебуває 66-та механізована бригада, яка героїчно утримує позиції, але їй протистоїть добре забезпечений ворог. Поруч діє 3-тя штурмова бригада, яку зараз розгортають до складу 3-го армійського корпусу», - пояснює журналіст.



Бутусов пропонує об'єднати 66-ту бригаду з 3-м корпусом і передати йому повноваження зі стабілізації оборони на ділянці прориву. Це, на його думку, посилить координацію, дасть змогу ефективно маневрувати резервами та засобами.



Також він закликає включити район Терни-Ямполівка в єдину оборонну лінію, щоб блокувати наступ російських армій. Для цього, за його словами, є всі передумови — потрібні лише рішучі дії.

Нагадаємо, російська окупаційна армія просунулась поблизу села Катеринівка Донецької області.