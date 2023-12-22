Армія РФ за добу обстріляла Донеччину: троє людей загинули, багато поранених

Російські окупанти минулої доби, 21 грудня, атакували населені пункти на Донеччині. Внаслідок обстрілу троє мешканців загинули, ще семеро отримали поранення. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«За 21 грудня росіяни вбили 3 мешканців області — у Торецьку. Ще 7 людей за добу зазнали поранень», — зазначив він.



Крім того, за словами Мороза, вдалося встановити інформацію щодо трьох осіб, поранених раніше, — в Авдіївці.



Нагадаємо, окупанти продовжують обстріли Авдіївки Донецької області. Внаслідок атаки постраждала місцева мешканка.