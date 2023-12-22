Удар по Нікопольщині: зросла кількість поранених напередодні

Окупанти атакували Дніпропетровщину 21 грудня. Фото: Сергій Лисак

Внаслідок вчорашнього обстрілу по Дніпропетровській області вже двоє людей отримали поранення. До медиків звернувся чоловік з осколковими ранами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Збільшилася кількість постраждалих від атак на Нікопольщину, які ворог скоїв учора (21 грудня - ред.)», — зазначив він.

За словами Лисака, за допомогою звернувся 62-річний чоловік з Марганецької громади.



«Він отримав уламкові поранення. Лікується вдома», — резюмував голова регіону.



Нагадаємо, 21 грудня російська армія потрапила Нікополем з важкої артилерії, вбивши двох жінок - 60 і 46 років. Також постраждав 86-річний чоловік.