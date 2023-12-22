Нідерланди готують до відправки перші 18 винищувачів F-16 для України

У Нідерландах ухвалили рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.

Як розповів Рютте, вранці він провів переговори із президентом Володимиром Зеленським. Серед основних питань було рішення Євроради розпочати переговори щодо інтеграції України до Європейського Союзу.

«Я вражений прогресом, досягнутим Україною, і Нідерланди готові допомагати Україні, оскільки вона продовжує працювати над реформами, яких вимагає процес вступу», — заявив прем'єр і додав, що Амстердам докладе всіх зусиль, щоб досягти домовленості щодо фінансової підтримки України з боку ЄС у час засідання у лютому 2024 року.

У тому числі Рютте повідомив президенту про рішення уряду Нідерландів щодо підготовки перших винищувачів F-16 для передачі Україні.

«Крім дозволу на експорт, для того, щоб постачання відбулося, необхідно виконати низку інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну відданість Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для реагування на російську агресію, що триває», — додав Рютте.

Нагадаємо, 7 листопада Повітряні сили Нідерландів відправили перші винищувачі F-16 до Румунії, де проходитимуть підготовку українські пілоти.