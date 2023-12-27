Армія РФ обстріляла Донеччину: п'ять жителів загинули, ще троє — отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 26 грудня, атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атаки п'ять мешканців загинули, троє людей — травмовані. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«За 26 грудня росіяни вбили 5 мешканців: 2 у Торецьку, 1 у Північному, Авдіївці та Красногорівці», — написав він.



За словами Мороза, ще 3 особи в області за добу отримали поранення.



Нагадаємо, за 26 грудня поліція задокументувала вісім військових злочинів РФ, агресор обстріляв міста Авдіївка, Курахове, селища Велика Новосілка, Гродівка, села Бердичі, Богоявленка, Орлівка.