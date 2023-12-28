У Севастополі вночі пролунали вибухи

У ніч проти четверга, 28 грудня, в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Місцева «влада» традиційно заявила про нібито збиття БПЛА. Телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на читачів повідомив, що у місті вночі чули п'ять вибухів.

Пізніше представник окупаційної «адміністрації» Севастополя Михайло Развозжаєв написав у соцмережі, що сталася атака безпілотника. За його словами, силами ППО нібито було збито один дрон. Решту вибухів у місті він ніяк не прокоментував.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня тактична авіація Повітряних сил ЗСУ атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» у районі Феодосії. Пізніше ЗМІ повідомляли, що після цього безвісти зникли 33 російські моряки.