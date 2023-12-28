ЗСУ просунулися на захід від Горлівки — ISW

Сили оборони нещодавно просунулися на захід від Горлівки і 27 грудня продовжили позиційні зіткнення з російськими військами. Про це повідомив Інститут вивчення війни у зведенні від 27 грудня.

Геолоковані дані за 26 грудня вказують на те, що ЗСУ просунулися до терикону на захід від Горлівки. Російське Міноборони 27 грудня заявило, що відбито штурмові дії України біля Нью-Йорка (на захід від Горлівки).

27 грудня на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна тривали позиційні бої, і російські війська просунулися під Кремінною.

Російські джерела стверджують, що ЗС РФ просунулися на південний схід від Ямполівки (на захід від Кремінної) та до трьох кілометрів у невказаних частинах Серебрянського лісництва. Але ISW не знайшли тому візуальних підтверджень. Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої йдуть у районі Сіньківки, Петропавлівки та Іванівки, а також у районі Діброви та Серебрянського лісництва.

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Бахмута і 27 грудня продовжили позиційні бої у цьому районі. Геолоковані кадри за 27 грудня показали, що ЗС РФ просунулися ближче до східної околиці Спірного. За словами російських «військоров», позиційні бої йшли на північний схід від Бахмута вздовж залізничної лінії у напрямку Сіверська та в районі Веселого.

Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська намагаються розвинути наступ у напрямку Спірного та Білогорівки, а також готують штурмові підрозділи ВДВ для операцій у цьому районі.

За деякими даними, просування ЗС РФ становило до 500 метрів у глибину і ширину в лісовій зоні на північ від Богданівки, але ISW не знайшли візуальних підтверджень.

За даними і російських, і українських джерел, позиційні бої йшли на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Івановського і в напрямку Годин Яру, а також в районі Кліщівки та Андріївки (південний захід Бахмута).

ЗС РФ, ймовірно, продовжують покращувати контроль над Мар'їнкою і нещодавно добилися поступу на південний захід від Донецька. Геолоковані кадри підтвердили, що ЗС РФ просунулися на схід від Новомихайлівки.

Відео, на яких російські «військори» вільно гуляють територією Мар'їнки 27 грудня, вказують на те, що ЗС РФ контролює більшу частину, якщо не всю територію.

Російські джерела повідомляли, що ЗС РФ просунулися на південний захід від Перемоги, але в ISW не знайшли цьому підтверджень.

Раніше повідомлялося, як підрив Каховської ГЕС вплинув на контрнаступ ЗСУ.