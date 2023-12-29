Окупанти за добу обстріляли Донеччину: одна людина загинула, двоє отримали поранення

Окупаційна армія РФ минулої доби, 28 грудня, обстріляла Донецьку область. В результаті атаки одна людина загинула, двох людей поранено. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



«За 28 грудня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — в Авдіївці. Ще 2 особи в області за добу отримали поранення», — йдеться у повідомленні.



Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 2 осіб, убитих раніше — в Авдіївці та Торському.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1804 людей, поранено — 4423.



Нагадаємо, 28 грудня військові РФ обстріляли село у Покровському районі.