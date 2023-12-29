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Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари

29 грудня 2023, 10:55

Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російської окупаційної армії на міста України 29 грудня, зазначивши, що Україна «обов'язково відповість терористам на її удари».

«Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста», - сказав президент України.


Він додав, що сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: кинджали, С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

За попередньою інформацією, приблизно 110 ракет було випущено, більшість збита.

«На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим», — заявив глава держави.

Президент також підтвердив, що сили оборони «обов'язково дадуть відповідь терористам на їхні удари».

«І ми боротимемося, щоб забезпечити безпеку своїй країні, кожному місту, всьому нашому народу. Російський терор має програти – і саме так буде», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що двоє людей загинули й вісімнадцять поранено в результаті ракетної атаки на Київ, в Одесі також було вбито двох мирних громадян.

Своєю чергою в Дніпрі після ракетної атаки росіян стало відомо, що є загиблі та постраждалі. Крім того, у місті пошкоджено торговий центр, приватний будинок та пологовий будинок.

У Харкові повідомили про одного загиблого, а 11 цивільних зазнали поранень, є значні руйнування.

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