Кулеба запропонував п'ять кроків для стримування Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів надати додаткові системи ППО, ракети та дрони, щоб РФ не залишалася безкарною за обстріл мирного населення.



Про це глава МЗС написав у своєму X (Twitter). Він зазначив, що Путін посилює терор проти України.



«Сьогодні був уже другий масований ракетний удар лише за чотири дні. Цивільну інфраструктуру було пошкоджено; людей, включаючи дітей, було поранено та вбито. Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вдадуться до рішучих дій», — заявив Кулеба.

Putin escalates terror against Ukraine. Today був already the second mass missile strike в just four days. Civilian infrastructure has been damaged; Люди, в тому числі діти, мають бутивідкинуті і розбиті.



Виникли всі держави до сильного наміру атаки і вирішення… pic.twitter.com/Yx3JRmzCJL