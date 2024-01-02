Кулеба запропонував п'ять кроків для стримування Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів надати додаткові системи ППО, ракети та дрони, щоб РФ не залишалася безкарною за обстріл мирного населення.



Про це глава МЗС написав у своєму X (Twitter). Він зазначив, що Путін посилює терор проти України.



«Сьогодні був уже другий масований ракетний удар лише за чотири дні. Цивільну інфраструктуру було пошкоджено; людей, включаючи дітей, було поранено та вбито. Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вдадуться до рішучих дій», — заявив Кулеба.

Putin escalates terror against Ukraine. Today був already the second mass missile strike в just four days. Civilian infrastructure has been damaged; Люди, в тому числі діти, мають бутивідкинуті і розбиті.



Виникли всі держави до сильного наміру атаки і вирішення… pic.twitter.com/Yx3JRmzCJL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 2, 2024



Міністр закордонних справ України також запропонував п'ять кроків, які можна зробити прямо зараз, щоб знизити масштабні обстріли РФ:

Прискорити постачання в Україну додаткових систем ППО та боєприпасів;

Забезпечити Україну бойовими дронами всіх типів;

Забезпечити Україну ракетами далекого радіусу дії понад 300 км;

схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;

Ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях;

За словами Дмитра Кулеби, «терористичний режим» у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на вбивства мирних мешканців та руйнування цивільної інфраструктури в Україні.



Нагадаємо, що на початку жовтня міністр закордонних справ України вже закликав західних партнерів не знижувати підтримку для України, бо це призведе до більшої кількості терористичних атак в українських містах та селах.