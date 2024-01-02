Кулеба предложил пять шагов для сдерживания России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров предоставить дополнительные системы ПВО, ракеты и дроны, чтобы РФ не оставалась безнаказанной за обстрелы мирного населения.
Об этом глава МИД написал в своем Twitter. Он отметил, что Путин усиливает террор против Украины.
«Сегодня был уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена; люди, включая детей, были ранены и убиты. Мы ожидаем, что все государства решительно осудят нападение и предпримут решительные действия», — заявил Кулеба.
Putin escalates terror against Ukraine. Today was already the second mass missile strike in just four days. Civilian infrastructure has been damaged; people, including children, have been injured and killed.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 2, 2024
We expect all states to strongly condemn the attack and take resolute… pic.twitter.com/Yx3JRmzCJL
Министр иностранных дел Украины также предложил пять шагов, которые можно предпринять прямо сейчас, чтобы снизить масштабные обстрелы РФ:
По словам Дмитрия Кулебы, «террористический режим» в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине.
Напоминм, что в начале октября министр иностранных дел Украины уже призывал западных партнеров не снижать поддержку для Украины, потому что это приведет к большему количеству террористических атак в украинских городах и селах.