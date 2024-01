Кулеба предложил пять шагов для сдерживания России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров предоставить дополнительные системы ПВО, ракеты и дроны, чтобы РФ не оставалась безнаказанной за обстрелы мирного населения.



Об этом глава МИД написал в своем Twitter. Он отметил, что Путин усиливает террор против Украины.



«Сегодня был уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена; люди, включая детей, были ранены и убиты. Мы ожидаем, что все государства решительно осудят нападение и предпримут решительные действия», — заявил Кулеба.

Putin escalates terror against Ukraine. Today was already the second mass missile strike in just four days. Civilian infrastructure has been damaged; people, including children, have been injured and killed.



We expect all states to strongly condemn the attack and take resolute… pic.twitter.com/Yx3JRmzCJL