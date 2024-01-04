Армія РФ за добу вбили одну людину в Авдіївці — ОВА

Минулої доби, 3 січня, окупанти обстрілювали населені пункти в Донецькій області. В результаті атак одна людина загинула, також відомо про трьох поранених. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 3 січня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Авдіївці», — написав він.



За його словами, ще 3 особи в області за добу отримали поранення.



Нагадаємо, війська РФ у ніч на четвер, 4 січня, завдали ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області. Внаслідок обстрілу зруйновано навчальні заклади, пошкоджено багатоповерхівки.