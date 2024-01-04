Грошей для нового пакету допомоги Україні в США зараз немає — Кірбі

Якщо протягом найближчих кількох тижнів у Конгресі не погодять новий пакет військової допомоги Україні, коштів на це в бюджеті не буде. Таку заяву зробив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Про це повідомило «Радіо Свобода».

«Ми вже надали Україні останній пакет допомоги з безпеки, на який ми маємо кошти, якраз перед Новим роком і після Різдва», — сказав Кірбі на пресконференції для журналістів, додавши, що продовження допомоги Києву вимагає підтримки в Конгресі.

Повідомляється, що 27 грудня 2023 року глава Білого дому Джо Байден підписав останній пакет допомоги, на який були кошти, передбачені президентськими повноваженнями для прискореного постачання іноземним державам зі складів армії США.

У жовтні Байден також запросив у Конгресу 106 млрд доларів, 61 із яких мають піти на військову допомогу Україні, а 14 млрд – Ізраїлю. У Конгресі запит не схвалили: представники Республіканської партії вимагають включити у пакет допомоги кошти на охорону кордону.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден назвав «божевіллям» можливість припинення військової допомоги Україні.