У Новомосковську на Дніпропетровщині постраждали 24 мирні жителі, з них п'ятеро дітей

Через російський удар у Новомосковську Дніпропетровської області виникла сильна пожежа, є постраждалі. Фото: Дніпропетровська ОВА

У результати російської атаки вранці 8 січня у Новомосковську постраждали 24 особи, у Криворізькому районі загинула жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто. У місті попередньо 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 та 8 років. І дівчатка 11, 16 та 17 років. Все у лікарні у стані середньої тяжкості», — написав Сергій Лисак.

Також він зазначив, що у Кривому Розі ракетним ударом пошкоджено торговий центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення.

Ліквідують наслідки атаки і у Лозоватській громаді Криворізького району. Там також «приліт». Загинула 62-річна жінка. Зруйновано приватний будинок.

Раніше повідомлялося, що 8 січня вранці російські окупанти обстріляли Запоріжжя. У місті прогриміли 5 вибухів, є «прильоти» житловими районами, вже відомо про поранених.