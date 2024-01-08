РФ завдала масованого удару по Україні: більше 30 постраждалих, декілька людией загинули

Наслідки ракетної атаки. Фото: Олексій Кулеба

Сьогодні, 8 січня, російська армія атакувала Україну, випустивши десятки. Станом на даний момент 33 особи постраждали, дві людини загинули. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба.



За його словами, по Кривому Розі та Криворізькому району було завдано масованого ракетного удару. Внаслідок атаки пошкоджено торговий центр, багатоповерхівки та приватні будинки.





«Є одна загибла жінка. Один поранений. У Кривому Розі багато урвищ електромереж, є перебої зі світлом, не працює електротранспорт», — написав він.





Крім того, у сусідньому Новомосковську продовжується ліквідація наслідків. У місті 24 людини постраждали, п'ятеро з них — діти. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.





Постраждав від окупантів та Харків, пошкоджено цивільні об'єкти, двох людей травмовано. Також у місті Зміїв з-під завалів врятували двох людей. Рятувальні роботи продовжуються.



Російські ракети потрапили до житлових районів Запоріжжя. Станом на сьогодні – четверо людей поранено.



На Хмельниччині також лунали вибухи, одна людина загинула. Працюють екстрені служби.



Оновлено. Продовжує зростати кількість жертв російської ракетної атаки. Так, у Зміїві Харківської області 63-річна жінка, деблокована з-під завалів будинку, — загинула, повідомляє ОВА.



Також зазначається, що з-під завалів деблокували 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Ще одному 88-річному чоловікові було надано першу медичну допомогу.



У Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей, повідомів голова ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону. За його словами, більшу частину ударів війська РФ завдали по приватному сектору та багатоповерхівкам.



Нагадаємо, окупанти за 7 січня атакували населені пункти на Донеччині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна травмована.