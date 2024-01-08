Над Росією вранці збили ракету

Сьогодні вранці, 8 січня, над територією Білгородської області нібито було збито ракету С-200. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«О 07:00 припинено спробу терористичної атаки київського режиму із застосуванням переобладнаної для ураження наземних цілей зенітної ракети С-200 по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться в повідомленні.



У відомстві наголошується, що черговими засобами ППО українську ракету перехоплено над територією Білгородської області.



Нагадаємо, над територією Брянської області РФ нібито збили український безпілотний літальний апарат 7 січня.