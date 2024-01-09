У російському Орлі дрони вдарили по нафтобазі та енергетичному об'єкту

У російському Орлі після атаки безпілотників почалася пожежа. Фото: Baza

Дрон-камікадзе спробував атакувати територію нафтобази «Орелнафтопродукт» на вулиці Семінарській у місті Орлі. Про це повідомив російський телеграм-канал Baza.

Зазначається, що за попередніми даними, постраждалих немає. Також очевидці повідомляють про ще одного безпілотника, який летить над областю у бік міста.

Пізніше глава регіону повідомив про падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Пожежа локалізована, надається необхідна допомога, пише Baza.

За даними каналу, внаслідок падіння другого безпілотника постраждали троє людей. У них осколкові поранення.