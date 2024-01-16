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Після вибачень за «голу» вечірку Діма Білан поїхав із «гуманітаркою» до Донецька

16 січня 2024, 20:58

Після вибачень за «голу» вечірку Діма Білан поїхав із «гуманітаркою» до Донецька

Російський виконавець Діма Білан відвідав окуповану територію Донецької області. У соціальних мережах з'явилися фото та відео, на яких співак вручає гуманітарну допомогу дитячій лікарні та притулку для тварин. Крім того, Білан зустрівся з російськими військовими, які окупували територію. Також співак спілкувався із постраждалими від обстрілів місцевими жителями.

Білан був одним з учасників «голої» вечірки російської телеведучої Анастасії Івлєєвої. Вечірка викликала обурення серед політиків. У Кремлі засудили учасників нібито недоречного заходу під час війни. Після скандалу Білан був серед тих артистів, які записали відеозвернення з вибаченнями про свою участь у заході.

Діма Білан на «голій» вечірці. Фото: соцмережі

Більшості гостей вечірки оголосили бойкот — скасували їхню участь у новорічних проєктах федеральних каналів. У тих, хто не укладав контракти з державними російськими телеканалами, виникли проблеми із законом, як, наприклад, у репера Vacio.

Російський президент Володимир Путін сьогодні, 16 січня, вперше публічно прокоментував «голу» вечірку.

«Тут уже не стрибатимеш без штанів на якихось там, заходах», — заявив він.

За словами Путіна, правильні життєві цінності у російських військових, а не зірок: «Треба звертати увагу на хлопців, які повертаються із зони СВО. Люди, які наважуються піти туди, проходять це горнило, дуже багато життєвих пріоритетів вишиковуються по-іншому. Тут уже не будеш без штанів на якомусь заході стрибати».

Білан став не єдиним артистом, який після скандалу оголосив про допомогу жителям окупації чи Білгородської області, які час від часу потерпають від обстрілів.

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