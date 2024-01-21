У Тульській області РФ атаковано завод, який виробляє комплекси ППО

Вибух у Тулі. Кадр з відео

У ніч на неділю, 21 січня, у російській Тулі був атакований завод «Щеглівський вал». Про це РБК-Україна повідомили джерела у спецслужбах.



У цьому підприємстві виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир-С» та «Панцир-С1». Крім того, вночі вибухи пролунали також над Тулою, Смоленськом та Орлом. Повідомляється про атаку безпілотників та роботу засобів ППО.



Зазначається, що це була планова робота Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



Довідка



«Щеглівський вал» — одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії, розташоване в місті Тулі. КБ займається розробкою керованої зброї для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї.



Нагадаємо, 21 січня у Ленінградській області РФ спалахнув вугільний термінал Морського торговельного порту. З підприємства евакуювали близько 150 людей. Зазначається, що незадовго до пожежі в Усть-Лузі жителі найближчих міст повідомляли про звуки безпілотників у небі, а потім пролунали вибухи.