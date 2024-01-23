Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 січня

Суспільство



В окупованих Донецьку та Макіївці третю добу ведуться ремонтні роботи з відновлення подачі електрики та опалення. За ніч підключили 100 тисяч абонентів, повідомили в окупаційній адміністрації. Без води залишаються ще щонайменше 50 тисяч мешканців Донецька. Ремонтним бригадам ще належить запустити 16 котелень у Макіївці та 39 у Донецьку. Поки що мінімум 20 тисяч жителів Макіївки залишаються без води.



На сміттєзвалищі в окупованій Амвросіївці Донецької області виявили гумдопомогу, ймовірно призначену для російських військ. Як пишуть російські ЗМІ, її викинули та проїхалися нею бульдозером.



Український музичний продюсер Юрій Бардаш опублікував фотографію із російським паспортом. На фото він позує на тлі портрета російського президента Володимира Путіна та прапора РФ. Російським ЗМІ Бардаш розповів, що одержав документ в окупованому Луганську.



У рамках примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до «військкоматів», пише ЦНС. При цьому чиновники на захопленій території України заперечують мобілізацію, а під час становлення на облік на українців тиснуть, щоб вони укладали контракт та ставали «добровольцями».



У тимчасово окупованому Луганську перед судом постане чоловік 1969 року народження, його звинувачують у скоєнні сексуальних дій щодо малолітніх. Зазначається, що педофіла затримали ще у червні 2023 року. За уточненою інформацією, він чинив розпусні дії у присутності малолітніх на території дитячого майданчика у парку Дружба.



У Маріуполі Донецької області знижується кількість хворих на гострі респіраторні інфекції (ГРВІ), проте зростає кількість хворих на COVID-19 та пневмонію.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що шестеро людей постраждали під час детонації боєприпасу у Волновасі. Також відомо про одного постраждалого чоловіка на трасі Донецьк – Маріуполь. Подробиці інцидентів не наводяться. У Ясинуватій двоє людей похилого віку загинули при атаці з БПЛА, а в Донецьку після тяжких поранень помер співробітник МНС.

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