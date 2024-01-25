Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 січня

Суспільство



Суд засудив Дар'ю Трепову до 27 років у виправній колонії загального режиму. 26-річну дівчину звинувачують у теракті, внаслідок якого загинув пропагандистський блогер Владлен Татарський у петербурзькому кафе.



Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в Росії засудили до 4 років колонії загального режиму. «Служу Батьківщині», — так відреагував на вирок сам Гіркін. Він став відомим у 2014 році після подій на Донбасі. З 16 травня по 14 серпня 2014 року він обіймав посаду «міністра оборони ДНР». В інтерв’ю газеті «Завтра» Стрєлков заявив, що саме він «натиснув спусковий гачок війни». У листопаді 2022 року суд у Гаазі визнав Гіркіна одним із винуватців краху малайзійського Boeing 777 у Донецькій області влітку 2014 року. Його заочно засудили до довічного ув'язнення.



Окупанти продовжують нарощувати сили у Маріуполі та навколо міста. Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом-на-Дону. Як зазначається у повідомленні Маріупольської міськради, російські загарбники також заявили про плани відкриття у Маріуполі до кінця 2024 року філії Нахімовського військово-морського училища, де планується готувати 560 військових.



Бойові дії



Російська ДРГ змогла зайти в тил українських військ у районі колишнього готельного комплексу «Царське полювання» на південній околиці Авдіївки, пройшовши старою підземною трубою. За твердженнями російської сторони, 17 січня в результаті цієї операції їм удалося захопити район «Царського полювання», «ліквідувати гарнізон» та взяти «значну частину» українських військових у полон. Українська сторона цієї інформації не коментувала. Факт заходу російської ДРГ підтверджував голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Проте, за його словами, супротивника вдалося витіснити звідти.



Офіцер «Легіону Свободи», майор МВС Максим Морозов повідомив , що російські окупанти готуються до нового масштабного наступу на Авдіївку Донецької області. Для цього росіяни перекинули на цей напрямок близько 40 тисяч резервістів.



У російському Туапсе в Краснодарському краї сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Mash з посиланням на місцевих жителів повідомляє про політ кількох БПЛА над Туапсе. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.



Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив , що у російському списку військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, є громадяни України, яких вже обміняли раніше. Водночас у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому в четвер вранці йдеться про те, що принаймні одну людину з цього списку вже обміняли 3 січня.

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