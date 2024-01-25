Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 января

Общество



Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 26-летняя девушка обвиняется в теракте, в результате которого погиб пропагандистский блогер Владлен Татарский в петербургском кафе.



Игоря Гиркина (Стрелкова) приговорили к 4 годам колонии общего режима. «Служу Отечеству», — так отреагировал на приговор сам Гиркин. Он стал известен в 2014 году после событий на Донбассе. С 16 мая по 14 августа 2014 года он занимал пост «министра обороны ДНР». В интервью газете «Завтра» Стрелков заявил, что именно он «нажал спусковой крючок войны». В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Гиркина одним из виновников крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области летом 2014 года. Его заочно приговорили к пожизненному заключению.



Оккупанты продолжают наращивать силы в Мариуполе и вокруг города. Пополняют военные базы и прокладывают железную дорогу, которая соединяла бы город с российским Ростовом-на-Дону. Как отмечается в сообщении Мариупольского горсовета, российские захватчики также заявили о планах открытия в Мариуполе до конца 2024 года филиала Нахимовского военно-морского училища, где планируется готовить 560 военных.



Боевые действия



Российская ДРГ смогла зайти в тыл украинских войск в районе бывшего гостиничного комплекса «Царская охота» на южной окраине Авдеевки, пройдя по старой подземной трубе. По утверждениям российской стороны, 17 января в результате этой операции им удалось захватить район «Царской охоты», «ликвидировать гарнизон» и взять «значительную часть» украинских военных в плен. Украинская сторона эту информацию не комментировала. Факт захода российской ДРГ подтверждал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Однако, по его словам, противника удалось вытеснить оттуда.



Офицер «Легиона Свободы», майор МВД Максим Морозов сообщил, что российские оккупанты готовятся к новому масштабному наступлению на Авдеевку Донецкой области. Для этого россияне перекинули на это направление около 40 тысяч резервистов.



В российском Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Mash со ссылкой на местных жителей сообщает о полете нескольких БПЛА над Туапсе. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в российском списке военнопленных, которые якобы находились на борту самолета Ил-76, есть граждане Украины, которых уже обменяли ранее. В то же время в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном в четверг утром говорится, что по крайней мере один человек из этого списка уже был обменян 3 января.

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