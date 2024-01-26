РФ показала документи трьох військовополонених. Стверджується, що вони були на борту Іл-76

Місце аварії Іл-76. Кадр з відео

Слідчий комітет Росії опублікував ще одне відео з місця аварії Іл-76 у Білгородській області. Також показані документи трьох військовополонених, які, як стверджують, перебували на борту.



«Виявлені під час огляду фрагменти тіл загиблих вилучаються в установленому порядку і систематизуються для подальшого призначення генетичних експертиз з метою ідентифікації останків», — наголошується в повідомленні.



У відомстві наголосили, що на окремих частинах тіл загиблих є «характерні татуювання». «Подібні символи фіксувалися на тілах у багатьох представників українських збройних формувань, у тому числі забороненого в РФ полку „Азов“, раніше допитаних слідством у рамках кримінальних справ», — заявили у СК РФ.

Слідчий комітет РФ показав ще одне відео з місця аварії Іл-76. Також показано документи трьох українців, які, як стверджується, перебували на борту.



Ми перевірили дані про них у відкритих джерелах — і це дійсно военнополонені . — Новини Донбасу (@novostidnua) January 26, 2024

Також там зазначили, що «серед речових доказів, які вже долучені до матеріалів кримінальної справи, є документи загиблих у катастрофі українських військовослужбовців, які б підтверджували їх особи».



На відео СК показано документи трьох громадян України. «Новини Донбасу» знайшли цих людей у списках телеграм-каналу, який збирає інформацію про українських військовополонених:

Також ці троє людей були у списку, який публікувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян після падіння Іл-76.



Крім того, «Новини Донбасу» знайшли Євгена Гальцева та Дмитра Крячка у списку військовополонених, який публікувала російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Також військовополоненого Гальцева показували на пропагандистському відео, знятому у російській колонії.



Раніше СК РФ опублікував відео з місця падіння Іл-76, якому показані останки людських тіл.

24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76 . При цьому Міноборони Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.



Після катастрофи російська сторона показала кадри, на яких видно, що на фрагменті є отвори, характерні для ураження ракетою комплексу ППО. Також кадри роботи ППО у тому районі викладали очевидці.



Росіяни звинувачують Україну в збитті літака.



У ГУР України Міноборони підтвердили, що 24 січня справді мав відбутися обмін полоненими. Але заяву про те, що у літаку перебували українські полонені, у розвідці не підтверджують.



Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.