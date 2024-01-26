Путін заявив, що російські війська не могли збити свій Іл-76, але «забув», що такі випадки вже були

Російський президент Володимир Путін стверджує, що протиповітряна система РФ не могла збити свій літак. Так він прокоментував аварію військово-транспортного літака Іл-76 під Білгородом.



Путін звинуватив у збитті літака Україну. Він стверджує, що сили ППО РФ було неможливо збити свій борт.



«Наші системи ППО за своїм визначенням завдавати поразки своїми літаками не можуть. Там стоять системи "свій-чужий", скільки оператор на кнопку не натискав, наші системи ППО не спрацювали б», — заявив Путін.



Водночас під час війни Росії проти України вже відомі випадки, коли російська ППО збивала свої літаки «дружнім вогнем».



Наприклад, 28 вересня над Токмаком було збито винищувач Су-35. Військові аналітики вважають, що літак помилково збила ППО РФ.



6 жовтня російська ППО збила свій літак під Маріуполем. Тоді факт «дружнього вогню» підтвердили російські Z-канали, що спеціалізуються на авіації.



Лояльний Кремлю Telegram-канал «Записки ветерана», розбираючи ситуацію вогню за своїми, писав, що система впізнавання «свій-чужий» на деяких російських ЗРК часто виключена, тому заважає роботі. Крім того, ця система застаріла і в умовах роботи на надмалій висоті ЗРК не завжди отримує відповідь від літального апарату через радіогоризонт.



При цьому вже розроблені системи, що дозволяють вбудовувати модулі розпізнавання у кожну ракету. Однак Міноборони РФ не зацікавлене у цій розробці, оскільки модифікація вже ухвалених на озброєння ракет затягнеться на роки.

24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. При цьому Міноборони Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.



Після аварії російська сторона показала кадри, на яких видно, що на фрагменті літака, що вцілів, є отвори, характерні для поразки ракетою комплексу ППО. Також кадри роботи ППО у цьому районі викладали очевидці.



Росія звинуватила Україну у збитті літака.



У ГУР Міноборони України підтвердили, що 24 січня справді мав відбутися обмін полоненими. Але заяву про те, що у літаку перебували українські полонені, у розвідці не підтверджують.



Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.



Слідчий комітет Росії опублікував ще одне відео з місця аварії Іл-76 у Білгородській області. Також показані документи трьох військовополонених, які, як стверджують, перебували на борту.