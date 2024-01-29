У РФ вихваляються захопленням Табаївки під Куп`янськом: у ЗСУ спростували

Якийсь час тому у російських ЗМІ з'явилася інформація, що російська армія захопила Табаївку на Куп'янському напрямі Харківської області. Однак це не відповідає дійсності, бої ще продовжуються. Про це в ефірі Еспресо розповів начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.



«У Куп'янському районі населений пункт Крохмальне важливий для російських військ, тому що це іміджево, їм потрібно перед виборами подати хоч якусь перемогу. У селищі Крохмальне до початку широкомасштабного вторгнення проживало 45 людей, а на сьогодні там вже цивільних не було, селище зруйновано. Адже ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися», — зазначив він.



Cвоєю чергою Фітьо зазначив, що втрата Крохмального для ЗСУ не така важлива, тому що наші військовослужбовці перейшли на більш вигідні позиції.



«А те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території – все, на що спромоглися загарбники. А з нашої сторони основне – зберегти життя військовослужбовців. Якщо є можливість стати на кращі рубежі, щоб зайняти оборону і потім перейти до наступальних дій, покращити тактичне становище, це буде зроблено. Командири приймають правильні, обґрунтовані тактичні рішення для збереження життя свого особового складу», — резюмував начальник служби.



Нагадаємо, на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій . Тяжкі бої йдуть у районі населених пунктів Сіньківка та Табаївка.