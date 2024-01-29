В РФ хвастаются захватом Табаевки под Купянском: в ВСУ опровергли

Некоторое время назад в российских СМИ появилась информация, что российская армия захватила Табаевку на Купянском направлении Харьковской области. Однако это не соответствует действительности, бои еще продолжаются. Об этом в эфире Эспрессо рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.



«В Купянском районе населенный пункт Крохмальное важен для российских войск, потому что это имиджево, им нужно перед выборами оказать хоть какую-то победу. В поселке Крохмальное до начала широкомасштабного вторжения проживало 45 человек, а на сегодняшний день там уже гражданских не было, поселок разрушен. Ведь враг подает это как победу по масштабу похожую на взятие Берлина. Это все, чем оккупанты могут на сегодняшний день похвастаться», — отметил он.



В свою очередь Фитьо отметил, что потеря Крахмального для ВСУ не столь важна, потому что наши военнослужащие перешли на более выгодные позиции.



«А то, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории – все, что смогли захватчики. А с нашей стороны основное – сохранить жизнь военнослужащих. Если есть возможность стать на лучшие рубежи, чтобы занять оборону и затем перейти к наступательным действиям, улучшить тактическое положение, это будет сделано. Командиры принимают правильные, обоснованные тактические решения для сохранения жизни своего личного состава», — резюмировал начальник службы.



Напомним, на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Тяжелые бои идут в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.