Головне за день: Обмін полоненими. ЗСУ вдарили по аеродрому в Криму

Суспільство



Між Україною та Росією пройшов обмін полоненими. Додому повернулося 207 українців. У свою чергу, міністерство оборони Росії повідомило про повернення 195 російських військовослужбовців. Серед полонених, яких сьогодні обміняли, не було людей, які нібито були у літаку Іл-76, розповів представник ГУР Андрій Юсов.



Російський Telegram канал ASTRA зафіксував смерть військового РФ після перебування у нелегальній в'язниці для відмовників у Розсипному. За інформацією телеграм-каналу, товариші по службі вбитого розповіли, що після побиття він був «весь синій», а в причинах смерті значаться — переломи ребер. Рідним заявили, що військовий загинув під обстрілом. Сослуживці розповіли його близьким, що вбитого забрала військова поліція. Через 3 дні стало відомо, що він перебуває у нелегальній в'язниці, ймовірно, у Зайцевому у «ЛНР».



Бойові дії



В окупованому Донецьку безпілотник скинув на автобус боєприпас. Інцидент стався у Київському районі біля залізничного вокзалу. Пошкоджено автобус №70. Відомо, що поранення отримав водій.



Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з довіреними особами повідомив, що Росія намагається створити «демілітаризовану лінію» на території України.



ЗСУ вдарили аеродромом Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, однак інших подробиць про вибухи на аеродромі командувач ЗС не навів. Тим часом міноборони РФ оголосило про знищення нібито 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще трьох над Кримом. Росіяни стверджують, що уламки ракет впали на територію військової частини в районі Любимівки, пошкоджень авіаційної техніки нібито немає.



Начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї бригади «Магура» Дмитро Лазуткін заявив , що російські окупанти продовжують спроби повного оточення Авдіївки Донецької області, проте замість успіхів одержують колосальні втрати.

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