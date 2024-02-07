Російська армія обстріляла Донецьку область: є поранені

Минулої доби, 6 лютого, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши одного жителя Авдіївки та Гострого. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у себе в Telegram.



«За 6 лютого росіяни поранили 2 жителів Донеччини — в Авдіївці та Гострому», - заявив Філашкін.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи на сьогодні становить 1850 осіб убитими та 4539 – пораненими.



Нагадаємо, 5 лютого, росіяни знову атакували мирних жителів Донецької області, поранивши одного мешканця Авдіївки.