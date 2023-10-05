«Суд ДНР» призначив 25 років колонії морпіху ЗСУ

Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. Військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Максима Чернушенка звинувачують у «вбивстві мешканця Маріуполя».



Як повідомляє прес-служба Головної військової прокуратури Росії, його засудили до 25 років колонії суворого режиму.



Стверджується, що в середині березня 2022 року Чернушенко «здійснив у маріупольця п'ять прицільних пострілів із автоматичної зброї». Нібито від поранень чоловік помер на місці.